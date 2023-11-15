Haberler Dünyadan Brad Pitt, Ines de Ramon'u sevgilisi olarak tanıtıyor - Magazin haberleri

Brad Pitt, Ines de Ramon'u sevgilisi olarak tanıtıyor Brad Pitt, Ines de Ramon ile ilişkisini artık saklamıyor. Yıllar sonra aradığı aşkı bulan Pitt'in, Ramon'u herkese "Sevgilim" diye tanıttığı konuşuluyor Habertürk Giriş: 15.11.2023 - 07:59 Güncelleme: 15.11.2023 - 07:59 facebook

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ABD'li oyuncu Brad Pitt, Angelina Jolie ile çalkantılı boşanma sürecinin ardından mücevher tasarımcısı Ines de Ramon ile flört etmeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Los Angeles Sanat Müzesi'nde gerçekleşen 2023 LACMA Art + Film Gala'ya katılan ikilinin bir yıldır gözlerden uzakta birliktelik yaşadığı ileri sürüldü.

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SEVGİLİSİ OLARAK TANITIYOR



İkiliye yakın bir kaynak, De Ramon'un Brad Pitt'i çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Bu, Brad'in boşanmadan sonra ilk düzgün ilişkisi... Onu kız arkadaşı olarak tanıtıyor" şeklinde konuştu.