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        Haberler Dünyadan Brad Pitt, Ines de Ramon'u sevgilisi olarak tanıtıyor - Magazin haberleri

        Brad Pitt, Ines de Ramon'u sevgilisi olarak tanıtıyor

        Brad Pitt, Ines de Ramon ile ilişkisini artık saklamıyor. Yıllar sonra aradığı aşkı bulan Pitt'in, Ramon'u herkese "Sevgilim" diye tanıttığı konuşuluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 07:59 Güncelleme: 15.11.2023 - 07:59
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        ABD'li oyuncu Brad Pitt, Angelina Jolie ile çalkantılı boşanma sürecinin ardından mücevher tasarımcısı Ines de Ramon ile flört etmeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Los Angeles Sanat Müzesi'nde gerçekleşen 2023 LACMA Art + Film Gala'ya katılan ikilinin bir yıldır gözlerden uzakta birliktelik yaşadığı ileri sürüldü.

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        SEVGİLİSİ OLARAK TANITIYOR

        İkiliye yakın bir kaynak, De Ramon'un Brad Pitt'i çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Bu, Brad'in boşanmadan sonra ilk düzgün ilişkisi... Onu kız arkadaşı olarak tanıtıyor" şeklinde konuştu.

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        İLK KEZ KONSER ÇIKIŞINDA GÖRÜLMÜŞLERDİ

        Brad Pitt ve Ines de Ramoni, ilk olarak Kasım 2022'de Cindy Crawford, Rande Gerber ve Sean Penn ile birlikte bir konser çıkışında birlikte görülmüştü.

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        Ardından Ines de Ramon, Brad Pitt’in başrolünü oynadığı "Babylon" filminin galasından sonra gerçekleşen partiye katılmıştı.

        Fotoğraflar: Backgrid USA, AP, Instagram

        #Brad Pitt
        #Ines de Ramon
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