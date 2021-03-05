Pitt'in ardından bir ara oyuncu Joey King de objektiflere takıldı. King'in yüzünde makyaj koltuğunda yapılan bir yara vardı.

Çekimleri Los Angeles'ta başlayan filmde; Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon, Lady Gaga gibi ünlü isimler yer alıyor.

'Atomic Blonde' ve 'Deadpool 2' ile tanınan David Leitch'in yönettiği 'Bullet Train'in senaryosunda ise Zak Olkewicz'in imzası bulunuyor.