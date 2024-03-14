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        Haberler Dünyadan Brad Pitt şato davasında Angelina Jolie'ye karşı kazanmaya daha yakın

        Brad Pitt şato davasında Angelina Jolie'ye karşı zafere daha yakın

        Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında karşılıklı açılan ve halen süren Miraval Şatosu davaları tamamen sonuçlanmasa da mahkemeden ilk çıkan karar Brad Pitt'i mutlu etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 14:19 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:20
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        İlk raundu Brad Pitt kazandı
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        Angeline Jolie ve Brad Pitt arasında 2016'da başlayan ve halen devam eden boşanma davasının yanı sıra Fransa'daki Miraval Şatosu davası da sürüyor. Jolie, Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine 'sus payı' verdiğini öne sürerek, eski eşine milyonlarca dolarlık dava açmıştı. Pitt ise Jolie’nin kendisine zarar vermek için hisselerini bir yabancıya sattığını iddia ederek Jolie’ye karşı dava açmıştı. Son durumda Brad Pitt, davayı kazanmaya bir adım daha yaklaştı.

        Jolie, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada, 2021'de şarap bağındaki hisselerini Pitt'in rızası olmadan Rus oligark Yuri Shefler'e satarak sözleşmeyi ihlal ettiği yönündeki ön kararı bozdurmaya çalışsa da bu mücadeleyi kaybetti. Mahkeme, Jolie'nin Pitt hakkındaki "anlamsız, kötü niyetli ve sorunlu bir modelin parçası" olduğu yönündeki iddialarını reddetti, Jolie'nin sözleşmeyi ihlal ettiği iddiasını kabul etti. Ön kararın bir kez daha onaylanması, Pitt'in hukuk ekibinin, mahkeme savaşını yargılamaya götürmek için yeşil ışığın yandığı anlamına geliyor.

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        Üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu olan Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin 2008 yılında satın aldığı Fransa’nın güneyindeki Miraval Şatosu, aynı zamanda çiftin 2014 yılında evlendikleri mekan olarak biliniyor. Pitt, dünyanın en saygın şarap üreticilerinin rehberliğinde bu şaraphaneyi yönetiyor. Şarap üretim merkezi olan şatonun geleceğine ilişkin hukuki mücadele şu ana kadar Fransa, Lüksemburg ve Los Angeles'taki mahkemelerde görüldü.

        Davaya konu olan şato, Fransa'da bulunuyor

        Angelina Jolie, 2016'daki ayrılıklarının ardından şirketteki hisselerini Yuri Shefler'in Stoli Grubuna satınca, Brad Pitt, eski eşinin şatonun hisseleriyle ilgili "ilk olarak birbirlerine ret hakkı tanınacağı" yönündeki anlaşmayı ihlal ettiğini iddia etmişti. Şimdi mahkeme, Jolie'nin avukatının "sözleşme ihlali" nedeniyle açılan davayı düşürme girişimlerini reddetti. Bu da Jolie ve Rus oligark Shefler'e son darbe oldu.

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        #Angelina Jolie
        #Brad Pitt
        #dava
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