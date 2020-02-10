Altın Küre'den BAFTA'ya son birkaç ayda aldığı ödüllerden sonra yaptığı teşekkür konuşmaları olay olan Brad Pitt, Oscar Töreni'ndeki açıklamalarıyla yine geceye imzasını attı.

Altın Küre'de rol arkadaşı Leonardo DiCaprio'ya Titanik filminin finalini hatırlatarak, “Eğer gemi battıktan sonra o tahta parçasının üstünde Rose’un yerinde ben olsaydım tahtayı seninle paylaşırdım...” diye takılan, BAFTA'da Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla ilgili “Merhaba Britanya duyduğuma göre yeniden bekar kalmışsın... Kulübe hoş geldin!..” diye ti'ye alan, Prens Harry ile eşi Meghan Markel’ın Kraliyet unvanlarından feragat edip Kanada’ya taşınmalarıyla ilgili “Bu ödülün adını Harry koyacağım çünkü benimle birlikte Amerika’ya geliyor...” esprisi yapan Pitt, kariyerinin ilk Oscar ödülünü kazandıktan sonra bu kez Başkan Turmp'a laf attı.

Ünlü sanatçı teşekkür konuşmasında yazdığı bir kitapta kullandığı ifadeler azil sürecinin önünü açan Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ifade vermek için Senato'ya çağrılmamasına gönderme yaptı. Pitt, "Konuşma yapmam için 45 saniyelik sürem var. Senato'nun John Bolton'a tanıdığı süreden daha fazla" dedi.