Gwyneth Paltrow, geçtiğimiz günlerde Alex Cooper'ın programına katılarak kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermişti. Özellikle Brad Pitt ve Ben Affleck ile ilgili olan yatak sorusuna verdiği yanıtla dikkat çeken yıldız oyuncu bu sefer kızı Apple ile gündem oldu.