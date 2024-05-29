Brad Pitt ve George Clooney yıllar sonra aynı filmde

2008'de vizyona giren 'Burn After Reading' filminden bu yana aynı projede yer almayan Brad Pitt ve George Clooney, yıllar sonra yeniden buluşuyor. İkili, Apple TV+'ın 'Wolfs' isimli filminde yeniden aynı seti paylaşacak.

Yönetmen koltuğunda Jon Watts'ın oturduğu ve Clooney ile Pitt'in yer aldığı filminden ilk tanıtım da yayınlandı. Tanıtımda ikilinin yağmurda araba sürerken sessizce oturduğu görülüyor.

'Wolfs'ta ayrıca Amy Ryan, Austin Abrams ve Poorna Jagannathan da rol alıyor.