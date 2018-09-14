Bradford City - Charlton Athletic maçı heyecanı

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Bradford City, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Charlton Athletic takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Bradford City 6 puanla 20. sırada, Charlton Athletic 11 puanla 8. sırada bulunuyor. Bradford City, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Charlton Athletic, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 371. İddaa'da Bradford City kazanır 2.70, berabere biter 3.00, Charlton Athletic kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Bradford City önceki hafta Scunthorpe United mücadelesinde 1-2 yenildi.

Charlton Athletic ise Rochdale maçında 2-1 kazandı.

Bradford City, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 4 gol yedi.

Charlton Athletic ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Charlton Athletic, 4 gol atarken 4 gol yedi.

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