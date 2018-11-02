Bradford City - Portsmouth maçı istatistikleri

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Bradford City, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Portsmouth takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. 10 puanlı Bradford City 24. sırada bulunuyor, Portsmouth 35 puana sahip ve 1. sırada. Bradford City son 6 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Portsmouth, son 4 maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 314 kodlu maçı oynayanlar; Bradford City galibiyet oranı 4.50, beraberlik oranı 3.40, Portsmouth galibiyet oranı 1.45. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Bradford City önceki hafta Scunthorpe United mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Portsmouth ise Peterborough United karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Bradford City, 5 gol attı ve 14 gol yedi.

Portsmouth, dış sahada 6 galibiyet, 2 beraberlike sahip. Bu maçlarda Portsmouth 13 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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