Bradford City - Wycombe Wanderers maçı istatistikleri

Bradford City ve Wycombe Wanderers, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Bradford City 6 puanla 10. sırada, Wycombe Wanderers 2 puanla 23. sırada bulunuyor. Bradford City, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Wycombe Wanderers son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 303. İddaa'da Bradford City kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Wycombe Wanderers kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Bradford City son hafta oynanan Wycombe Wanderers maçında 1-0 kazandı.

Wycombe Wanderers ise Bradford City karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Bradford City, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Wycombe Wanderers, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Wycombe Wanderers 1 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ