Ünlü film yıldızı Bradley Welsh, İskoçya'nın Edinburg kentinde kurşunlanarak hayata gözlerini yumdu. İskoçya polisinden yapılan açıklamada Bradley Welsh'in dün gece yarısı silahlı saldırıya uğradığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Peki, Bradley Welsh kimdir? İşte Bradley Welsh'in hayatı ve kariyerine dair detaylar...

BRADLEY WELSH KİMDİR?

42 yaşındaki Bradley Welsh, Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller ve Robert Carlyle ile birlikte T2 Trainspotting'de rol aldı. T2 Trainspotting'deki rolü ile adından sıkça söz ettiren Bradley Welsh'in ayrıca boks şampiyonluğu da bulunmaktadır. İngiliz uyruklu Bradley Welsh oyunculuk haricinde televizyonda da şov programları yapmıştır.

Bradley Welsh, 2008'de Danny Dyer'in En Ölümcül Adamları'nda göründü ve kendisini bölümdeki "doğan lider" olarak nitelendirdi. Daha sonra Edinburgh'taki yardım projelerine katıldı ve gençlerin Holyrood Boks Spor Salonu aracılığıyla suçtan uzak durmalarına yardımcı oldu.

Bradley Welsh'in eski bir İngiliz ABA Hafif Boks Şampiyonu'dur.