Braga-B - Famalicao maçı öncesi rakamlar

Portekiz 2.Lig maçında Braga-B ile Famalicao, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Braga-B 7 puanla 13. sırada, Famalicao 16 puanla 3. sırada bulunuyor. Braga-B, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Famalicao, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 337 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Braga-B kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Famalicao sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Braga-B son haftadaki Nacional Madeira müsabasında 2-1 yenildi.

Famalicao, Real karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Braga-B, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Braga-B, kendi sahasında 2 gol attı, 4 gol yedi.

Famalicao, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Famalicao, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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