Braga-B - Penafiel rakamlar

Braga-B ve Penafiel, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Portekiz 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. 1 puanlı Braga-B 16. sırada bulunuyor, Penafiel 3 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Braga-B, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Penafiel son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 482 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Braga-B kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Penafiel sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler.

Braga-B son hafta oynanan Nacional Madeira maçında 2-1 yenildi.

Penafiel, Sporting Lisbon-B karşılaşmaında 3-4 kazandı.

Braga-B, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Braga-B, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Penafiel ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Penafiel, 0 gol atarken 2 gol yedi.

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