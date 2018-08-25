Braga - Desportivo Aves maçı heyecanı

Braga ve Desportivo Aves, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:30. Maç öncesi Braga 4 puanla 6. sırada, Desportivo Aves 1 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Braga, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Desportivo Aves, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 715. İddaa'da Braga kazanır 1.20, berabere biter 4.30, Desportivo Aves kazanır 8.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Braga son hafta oynanan Rio Ave maçında 1-0 yenildi.

Desportivo Aves ise Chaves karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Braga, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Braga, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

Desportivo Aves, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Desportivo Aves 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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