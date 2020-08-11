Braga, Gaitan'ı transfer etti

Braga Kulübü, 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.
Kariyerinde Boca Juniors, Benfica, Atletico Madrid, Dalian Yifang ve Chicago Fire takımlarında forma giyen Gaitan, geçen sezon Lille'de 4 maça çıkmıştı.
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