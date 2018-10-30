Braga - Nacional Madeira sahaya çıkıyor

Braga ve Nacional Madeira, 30 Ekim 2018 Salı günü Portekiz Lig Kupası Grup B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 23:15. 3 puanlı Braga 1. sırada bulunuyor, Nacional Madeira 1 puana sahip ve 2. sırada. Braga son 1 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ile oynadı. Nacional Madeira, son 1 maçında 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 469 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Braga kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.60, Nacional Madeira sahadan galip ayrılırsa 8.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Braga son haftadaki Nacional Madeira müsabasında 4-2 kazandı.

Nacional Madeira, Braga karşılaşmaında 4-2 yenildi.

Braga, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, aldı. Braga, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Nacional Madeira, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Nacional Madeira, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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