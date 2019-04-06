Samudio, Ziraat Botanik Bahçesi'nde yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecekleri maçın önemine dikkati çekti.

"Beşiktaş maçı çok özel olacak." diyen Paraguaylı futbolcu, "Çünkü Atiker Konyaspor maçından önce hocamız, 'Kazanabilirsek, önümüze artık farklı hedefler koyabiliriz.' demişti. Hatta sıralamayı iyi yerde bitirebilirsek UEFA Avrupa Ligi'ne gidebileceğimizi konuştuk. Beşiktaş müsabakasını, Avrupa serüveninin başlaması için önemli görüyorum. Herkes bunun bilincinde. Beşiktaş maçından iyi bir sonuçla ayrılabilirsek, Çaykur Rizespor'un sezon sonuna kadar farklı bir hikayesi olabilir." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda ligi son sırada bitirdiklerini hatırlatan Samudio, teknik direktör Okan Buruk'un oyun felsefesinin kendilerini geliştirdiğini anlatırken, "Pas oyununun gelişmesi ve yeni futbolcuların takıma uyumu ile ortaya savaşçı bir ekip çıktı. Gelen arkadaşların kısa sürede takıma alışması, ikinci yarıda iyi sonuçlar alınmasında önemli rol oynadı." diye konuştu.

"GOL KRALI SAMUDİO'YA DÖNDÜĞÜMÜ DÜŞÜNÜYORUM"

Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de gol kralı olduğunu ve bu sezon ligde 5 golü bulunduğunu hatırlatan Samudio, şunları söyledi:

"Çaykur Rizespor taraftarlarına geçen sezondan bir alışkanlık bıraktığımı biliyorum. Çünkü goller atıyor, asistler yapıyordum. Daha zor bir lige geçince, benim için de zorlanma olduğunu kabul ediyorum. Hiçbir zaman çalışmayı bırakmamak, vazgeçmemek ve kötü gittiğin zaman geri dönmeyi bilmek lazım. Futbolcuların kariyerlerinde inişler ve çıkışlar olabilir. Süper Lig'e alışma dönemimde düşüş yaşadığımı kabul edebilirim. Çalışarak alıştım. Spor Toto 1. Lig'de gol kralı olan Samudio'ya döndüğümü düşünüyorum. Umarım bunu devam ettirip, daha ileri taşıyabilirim."

Ligin ilk yarısında herkesin Çaykur Rizespor'dan umudunu kesme noktasına geldiğini anlatan golcü oyuncu, "Bir türlü sıralama değişmiyordu ve sürekli son sıradaydık. Bu durumdan nasıl çıkacağımızı düşünüyorduk. Burada hocamızın hakkını vermemiz gerekiyor. Hiçbir zaman oyun felsefesinden taviz vermedi. Hocamız ilk yarı sonunda bize neler yapmamız gerektiğini aşıladı. Takımda birlikteliğin sağlanması ile çıkış yakaladık. Buraya kadar getirdik ve devamını getirmek çok daha önemli. Buraya gelmek çok zor oldu. Kişisel olarak çok zorlandık ama değdi." diyerek sözlerini tamamladı.