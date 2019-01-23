Brand Finance her yıl açıkladığı "Dünyanın En Değerli 500 Markası" araştırmasını yayımladı. Listede, 188 milyar dolar ile Amazon zirvedeki yerini korurken değerini yüzde 25 artırdı. Apple, Google, Microsoft ve Samsung onu takip etti.

Microsoft, yüzde 47'lik artışla bu beşli arasında en büyük sıçramayı kaydeden teknoloji firması unvanını aldı, ismi skandallarla anılan Facebook ise geçen seneye göre yüzde 11 değer kaybetti.

Ancak rapordaki çarpıcı tablo Çin'e ait. Toplam değeri 6 trilyon doları aşan 500 şirket arasında Çinli şirketlerin varlığı 1 trilyon doları geçti.

Çin, ABD'nin ardından bunu başarabilen ilk ülke oldu. Çin'in fasonla başlayan büyüme serüveni markalaşmaya doğru hızla giderken Huawei, WeChat, Tencent, State Grid gibi Çin merkezli şirketlerin performansı listenin en dikkat çekici unsurlarından.

Listede geriye düşen bankacılık sektöründe ise ilk 10 içerisine girebilen iki bankanın ikisinin de Çinli olması bir başka detay. ICBC ve Çin İnşaat Bankası (China Construction Bank) marka değerinde sektördeki rakiplerini geride bırakmayı başardı.

ÇİNLİ NETFLİX NETFLİX'İ GEÇER Mİ?

Çin'in Netflix muadili olarak bilinen ve ayda 500 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan iQiyi yüzde 326 değer kazanarak 4.3 milyar dolar ile listeye ilk kez 482. sıradan girdi ve değerini oransal açıdan en fazla artıran kuruluş olmayı başardı.

Üye sayısı 80 milyon olan Netflix'in kendisi de 147. sıradan 77. sıraya büyük bir sıçrama yaptı. Amerikalı içerik devi değerini yüzde 105 yükselterek Çin dışında en çok değer kazanan şirket oldu. Didi'nin Uber'e yaptığı gibi Badiu'nun bünyesindeki iQiyi de Netflix'i zamanla geçebilecek potansiyele sahip.

Brand Finance raporunda en değerli markalar listesinde en yüksek paya sahip sektör ise yüzde 23,5 ile teknoloji oldu. Pastadan bankacılık yüzde 14,3, telekom yüzde 9,3, otomobil yüzde 6,6, perakende sektörü yüzde 6, petrol-gaz sektörü yüzde 4,7 ve diğer sektörler yüzde 35,6 pay aldı.

Brand Finance raporunda Amazon'un mağaza odaklı perakendeciliği etkisi de dikkati çekiyor. 10 yıl önceki listede zirvede yer alan ABD'li perakende devi Walmart ise bu kez dışarıda kaldı.

Toys 'R' Us, Sears gibi pek çok markanın iflas bayrağını çektiği 2018 yılında Walmart yüzde 10 büyümeyi başarsa da artan lojistik maliyetler, e-ticaretteki düşük kârlar ve ve müşteri deneyimi henüz Amazon ile başa çıkmak için yeterli görünmüyor.