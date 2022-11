Brand Week Istanbul’da ilk gün sona erdi! 0:00 / 0:00

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Brand Week Istanbul, bugün 9 ayrı salonda gerçekleşen panellerle başladı. Zorlu PSM’de kapılarını açan etkinlikte “Time to Reset” teması işleniyor.

Hikâye anlatıcılığında yeni trendler, tasarımda inovasyon ve Türkiye’nin geleceğinin konuşulduğu etkinliğin ilk gününde Salesforce.com Dijital Lideri Vala Afshar, Ekonomist Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Siyasi Danışman ve Öykü Dialogue International Ajans Başkanı Necati Özkan, Davranış Bilimci ve Nudgestock Sunucusu Tara Austin, Gazeteci Fatih Altaylı ve Oyuncu Zerrin Tekindor gibi birçok önemli isim sahne aldı.

“Sanatçının Reset Mekanizması Empatidir” başlıklı panelde konuşan Onur Konuğu Demet Akbağ, “Amcamlar, yengemler, dayımlar hafta sonu bize gelirlerdi. İlk gösterilerimi onlara yaptım. İlk alkışı onlardan aldım. Anne ve babamın yatak odası benim kulisimdi. O dönemler daha çok taklit yapıyordum. İlk alkışı aile içinde aldım. Ancak bununla yetinecek biri değilim. 9 yaşında başlayan oyuncu olma arzum hiç dinmedi. Kendi kuşağımın insanı olarak çok sıkıntı çektiğimi söyleyemem. Ancak süreç içerisinde bazı ailevi sorunlar yaşadık. Konservatuara girdiğimde hepsi oyuncu olmama ikna oldular. Şimdiki gençlerin sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum. Sonuç olarak 9 yaşından beri hayalini kurduğum şeye sahip oldum. Bu çok ayrıcalıklı bir durum” dedi.

“TÜRKLER DEĞİŞİM GEÇİREN BİR MİLLET VE BİZLER DEĞİŞEBİLİYORUZ”

“Bir Kent Nasıl Resetlenir? Geçmişten Geleceğe Yaşam Alanları” başlıklı panelde konuşan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Türkler değişime son derece açık bir toplum. Hatta bize barbar diyorlar ya ben bununla gır gır geçiyorum. Değişim ve örgütlenme büyük vasıflar. Türkler olarak en büyük değişimimiz denize intibak etmektir. Biz tarihsel süreçte bir sürü şeye intibak ettik. Yazıya, dine intibak ettik. Türkler değişim geçiren bir millet ve bizler değişebiliyoruz” diye konuştu.

“Etki için Davranış Bilimi: Psikolojik İçgörü Markanızı Nasıl Güçlendirebilir?” başlıklı konuşmasında Ogilvy Davranış Bilimi Uygulamaları Partneri Tara Austin, “Burada oturup dünyayı ve çevreyi değiştirmeye çalışırken hepinize ilham vermek için biraz zaman ayırmak istedim. Bir adım geri atın ve şimdiye kadar var olan her şeye ve yaratacağımız tüm etkilere bakın. Tam burada, gezegenimiz Dünya’da olacak. Tanıdığımız herkes, her konuşma, hayatta başardığınız her şey burada gerçekleşecek. Şu an buradaki herkes bir etki yaratma gücüne sahip” ifadelerini kullandı.

“Neden Resetleme Zamanı?” başlıklı panelde yaptığı konuşmasında Kasım 2022’de yaptıkları taze bir araştırmanın çıktılarını sunan Salesforces.com Dijital Lideri Vala Afshar, “State of Marketing Report” araştırmasının sonuçlarını dinleyici ile paylaştı. Ayrıca pazarlama liderlerinin sektöre kattıkları değerin önemini vurgulayan Afshar, “Her sektörden 6 bin pazarlama lideri ile yapılan araştırmaya göre, pandemiden sonra dünya genelinde kıtalararası bir ekonomik belirsizlik olduğu görülüyor. Bu ekonomik belirsizlikte dahi, pazarlama liderlerinin sektöre kattıkları değer geçen sene yüzde 77 iken bu sene yüzde 87’ye çıkarak yüzde 10’luk bir artış gösterdi. Pazarlama liderleri ekstra mesai harcayarak, sektöre değer katmaya yönelik çalışıyorlar” dedi.

“TOPLUM ARTIK SİYASETÇİ ÜRETMİYOR”

“Kilit Taşı=Z Kuşağı” başlıklı panelde konuşan Yazar ve Programcı Fatih Altaylı, “Popülist otoriter liderler dışında diğer partiler ve liderler fikir üretiminde ve doktrinde oldukça zayıf kaldı. O yüzden her yerde popülist liderlerin yükselmesi de kaçınılmaz hâle geldi. Toplum artık siyasetçi üretmiyor. Dünyada siyasete ilgi azaldıkça siyasetin de kalitesi oldukça düşüyor. Öte yandan Türkiye’de siyasi bir eğilim değişiminden bahsetmek mümkün değil. Z Kuşağı’nda da yine genel siyasi eğilimden ciddi bir ayrışma yok. Bu yüzden gençler gelecek her şey değişecek demek doğru değil” şeklinde konuştu.

Master Hall salonunda açılış konuşmasını ve moderasyonu gerçekleştiren Siyasi Danışman ve Öykü Dialogue International Ajans Başkanı Necati Özkan, “Brand Week Istanbul’un 10. yılında burada Türkiye’nin geleceğini konuşacağız. Hep birlikte alanında uzman birçok akademisyen, siyasetçi, gazeteci ve araştırmacının görüşlerini dinleyeceğiz. Bu yıl için belirlediğimiz ‘Time to Reset’ temasıyla birlikte Türkiye’nin yeniden nasıl başlayabileceğini ele alacağız. Ben hem kıymetli konuşmacılarımıza hem de değerli katılımcılarımıza aramızda oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

FARK YARATAN KADINLAR ÖDÜLÜ SAHİPLERİNİ BULDU

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele eden bir dünyada ortaya koydukları irade ve liderlikle ilham, cesaret ve umut aşılayan kıymetli kadınların başarılarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Fark Yaratan Kadınlar 10’uncu senesini kutladı.

Brand Week Istanbul kapsamında düzenlenen ödül töreninin açılışı Kimberly – Clark Türkiye Orta Asya ve Kafkasya Pazarlama Direktörü Orjin İbar’ın konuşmasıyla başlarken, fark yaratan 11 kadın ödüllerine kavuştu.

Yaşam Boyu Onur Ödülü - Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Maltepe Üniversiesi, İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı

Marka/Pazarlama - İlke Toptaş, Meta Türkiye Ülke Direktörü

Marka/Pazarlama - Derya Atasoy, Zai Yaşam Kurucusu

Marka/Pazarlama - Ece Tonbul, Palama Hotels Yönetim Kurulu Başkanı

Marka/Pazarlama - Ayça Kaya, Sephora Türkiye CMO’su

Teknoloji - Rina Onur Şirinoğlu, Spyke Games Kurucu Ortağı & CEO’su

Sosyal Sorumluluk - Hacer Foggo, Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu

Sınırları Aşanlar - Pınar Toprak, Besteci

Sınırları Aşanlar - Birce Akalay, Oyuncu

Medya - Nüket Mutlu, Oksijen Gazetesi Haftalık Yayıncılık A.Ş. İmtiyaz Sahibi

Reklam - Zeynep Orbay, Wieden+Kennedy Amsterdam Kreatif Direktörü

“Görmek, Duymak, Hissetmek: Hikâyelerde İşbirliği Sanatı” başlıklı panelde konuşan Besteci Pınar Toprak, “Çok küçük yaşta İstanbul Üniversitesi Konservatuarı’na başladım. Bendeki film aşkı bu şekilde başladı. Babamın Amerikan filmlerine ilgisi olduğu için evde hepimiz film izlerdik. Zamanla film müziklerini keşfetmeye başladım. Müzikleri kaydedip tekrar tekrar dinler, film müziklerini keşfederdim. Uzun süre sonra bunun bir meslek olduğunu fark ettim. Müzik bestecisi tanımıyordum ancak Amerika’da bu işin yapıldığını öğrendim. Müzikle bir hikâye bestelemek benim için çok önemli. Zaman zaman bazı projeler uzun sürebiliyor ancak senaryoya göre yönetmenle konuşuyoruz. Bana müzik söyleminden çok duyguları söylemelerini istiyorum. İstedikleri duyguları tercüme etmek benim işim. Müzik adına müzik yazmak istiyorsan film müzisyeni olmamalısın. Esas melodi filmdir” dedi.

“Tüm Oyuncular Davetlidir: Farklılıkları Kucaklamak Yaratıcı Sonsuzluğun Kapılarını Açarsa” başlıklı panelde konuşan Dentsu Lab Kreatif Direktörü Naoki Tanaka, “Zaman içerisinde sorunları çözmek için teknoloji odaklı fikirler ve çeşitli geliştirmeler yapmak konusunda uzmanlaştık. Başta canlı performans ve müzik videoları gibi eğlence işler ile başladık. Bir ünlü için süper gerçek bir android yaptık. Hatta kendi TV programı bile vardı. Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndan sonra seyirci deneyimi de dahil olmak üzere sporun nasıl sergileneceği konusunda fikirlerimiz de oldu. Yaşadığımız en büyük sorun ağ gecikmesiydi. Bunun çözümünü de kendini gecikmeye göre ayarlayan, hareket edebilen bir yapay zekâ ile bulduk. Bu yapay zekâ ise müziğin ritmine göre hareket ediyor.” dedi. Öte yandan Zoom ile Eye VDJ&ALS İçerik Üreticisi Masa’ya bağlanılan panelde mini bir konsere yer verildi. Yaratıcılıkla ilgili açıklamalarda bulunan Masa, “Benim için yaratıcılık insanların kalbini hareket ettiren bir sihirdir. Yaratıcı güçlerimi engelleri aşmak ve dünyanın her yerinden insanlarla iletişim kurmak için kullanmak istiyorum. Tüm dünyaya yaptıklarımla olumlu mesajlar göndermeye devam etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bu sahnelerin ve konuşmacıların yanı sıra; iyileştirmeye dair tüm metotlar Brand Week Istanbul’un ilk gününde “Healing Hall” sahnesinde izleyiciye aktarıldı. Pharmatopia Eczacılarının Projesi kapsamında, sağlığın tüm yenilikçi metotları, bilimin ışığında iyileştirmeye ve iyiliğe açılan gündemler ele alındı. Healing Hall sahnesinde Oyuncu Zerrin Tekindor “TIME TO HEAL / Avene Termal Suyun ve Sanatın İyileştirici Gücü” başlıklı panelde, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı ise “Disiplin İyileştirir” başlıklı panelde konuşmasını gerçekleştirdi. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız ve London School of Mind Kurucusu Uzm. Dr. Kerem Dündar gibi birçok isim de yine “Healing Hall” sahnesinde izleyicilerle buluştu.