Brand Week Istanbul’un programı belli oldu!

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Brand Week Istanbul, “Time To Reset” teması ile endüstrileri ve markalar dünyasını Zorlu PSM’de bir araya getiriyor.

YENİ TRENDLERDEN, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE…

9 Kasım’da program; Vala Afshar’ın web 3.0’ın dijital pazarlamayı taşıyacağı gelecek üzerine yapacağı sunum ile başlayacak. Prof. Ufuk Akçiğit ve Faruk Eczacıbaşı yetenek politikalarını ve beyin göçünü ele alırken, kent yaşamı ve mimari arasındaki ilişkiyi İlber Ortaylı ve Mert Boysanoğlu tartışacak. Naoki Tanaka iletişimin geleceğinde yeni teknolojilerin oynadığı rolü interaktif bir sunum ile açıklarken, Hande Çilingir yazılımın geleceğini ve unicorn olma macerasını izleyici ile paylaşacak. Davranış bilimindeki yeni içgörüleri Tara Austin, hikâye anlatıcılığı ve müzik arasındaki ilişkiyi birçok Hollywood filmine bestelediği müziklerle tanınan Pınar Toprak anlatacak. Cenk Sidar, Rahul Titus, Pınar Deniz, Lucila Zambrona, Andy Nairn da yine 9 Kasım’da sahne alacak diğer isimler.

Aynı zamanda Türkiye’nin siyasi ve sosyolojik panoraması Her Seçim Bir Başlangıçtır başlığı altında, Necati Özkan, Ruşen Çakır, Levent Gültekin, İsmail Saymaz, Hacer Foggo, Sidar Gedik, Faruk Acar, Prof. Özer Sencar ve Prof. Dr. Yasemin Giritli gibi araştırmacı ve gazetecilerle 9 Kasım’da masaya yatırılacak.

BİLİMİN GELECEĞİ KONUŞULACAK

10 Kasım’da yaratıcılık, dijital trendler, bilimin geleceği gibi konular farklı disiplinlerden uzmanlarla detaylandırılacak. “Neyi Ne Kadar Değiştirebiliriz?” başlıklı konuşmasıyla Serdar Erener, spor kültürünün geleceğini ele alacak sohbetiyle Şenol Güneş ve Ahmet Gülüm, bilimi ve bilim insanlarını değişen trendlerin etkisiyle tartışacak olan Mete Atatüre, Türkiye’nin son 10 yılını ve yakın geleceğini araştırma çıktılarıyla masaya yatıracak olan Bekir Ağırdır da 10 Kasım’da izleyici ile buluşacak.

Engin Akyürek, Nels Abbey, Harun Tekin, Kev Chesters, Sertab Erener, Prof. Oğuz Babüroğlu, Marian Salzman, Prof. John List de yine 10 Kasım’da Brand Week Istanbul sahnesinde yer alacak diğer isimler.

Aynı zamanda 10 Kasım’da spor iletişimi ve markalar dünyası arasındaki ilişki bir dizi paneller ile detaylandırılacak. “Cumhuriyetin Yeni Yüzyılında Ülke Sporu” başlıklı bir tam gün boyunca sürecek kurguda; Saba Tümer, Müjde Mısırlı, Eren Yazıcıoğlu, Yeliz Karakaya gibi isimler sahnede olacak.

ENFLASYON DÖNEMİNDE PAZARLAMA VE INFLUENCER EKONOMİSİ

11 Kasım’da, Slumdog Millionaire kitabının yazarı ve Hindistan’ın Eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vikas Swarup, 5G’nin birey ve toplum üzerindeki etkisini tartışacak konuşmasıyla teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu, yaşamdaşlık kültürünün mimarı beyin cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç, enflasyon dönemlerinde pazarlama iletişimini ele alacak olan Levent Erden, şair Murathan Mungan, oyuncu Seda Bakan, MullenLowe Kreatif Direktörü Jose Miguel Sokoloff gibi isimler Brand Week Istanbul’da yer alacak isimlerden.

Yine 11 Kasım’da bir tam gün boyunca influencer ekonomisi ve yeni medyanın geleceği Tolga Akış, Çağrı Küpeli, Merve İşler gibi isimlerin katılacağı paneller serisinde ‘Time to Influence’ sahnesinde tartışılacak.

İYİLEŞMEYE DAİR HER ŞEY “TİME TO HEAL” SAHNESİNDE OLACAK

Bu sahnelerin ve konuşmacıların yanı sıra; iyileştirmeye dair tüm metotlar 9-10-11 Kasım tarihlerinde üç gün boyunca “Time to Heal” sahnesinde izleyiciye aktarılacak. Pharmatopia Eczacılarının Projesi kapsamında, sağlığın tüm yenilikçi metotları eczacı Adile Özdağ ve öğretmen Dilek Livaneli gibi isimlerle, bilimin ışığında iyileştirmeye ve iyiliğe açılan gündemler ile birlikte sektöre yeni perspektifler katacak.