Brann - Sparta Sarpsborg maçı öncesi rakamlar

Norveç Eliteserien maçında Brann ile Sparta Sarpsborg, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Brann 38 puanla 1. sırada, Sparta Sarpsborg 32 puanla 5. sırada bulunuyor. Brann son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sparta Sarpsborg, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 580 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brann kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Sparta Sarpsborg sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Brann son hafta oynanan Tromsö maçında 2-2 berabere kaldı.

Sparta Sarpsborg, Molde karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Brann, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 6 gol yedi.

Sparta Sarpsborg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Sparta Sarpsborg, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ