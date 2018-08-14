Brasil De Pelotas - Avai maç önü

Brasil De Pelotas ve Avai, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:15. Brasil De Pelotas 22 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Avai 32 puanda ve 3. sırada. Brasil De Pelotas son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Avai son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 495 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brasil De Pelotas kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.70, Avai sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Brasil De Pelotas son haftadaki Avai müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Avai, Brasil De Pelotas karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Brasil De Pelotas, 11 gol attı ve 8 gol yedi.

Avai, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Avai, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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