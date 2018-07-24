Brasil De Pelotas - Ituiutaba maçı istatistikleri

Brasil De Pelotas ve Ituiutaba, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:15. 15 puanlı Brasil De Pelotas 19. sırada bulunuyor, Ituiutaba 10 puana sahip ve 20. sırada. Ev sahibi Brasil De Pelotas, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ituiutaba, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 523. İddaa'da Brasil De Pelotas kazanır 1.65, berabere biter 3.10, Ituiutaba kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Brasil De Pelotas önceki hafta Criciuma mücadelesinde 3-2 kazandı.

Ituiutaba ise Parana maçında 1-1 berabere kaldı.

Brasil De Pelotas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Brasil De Pelotas, kendi sahasında 8 gol attı, 8 gol yedi.

Ituiutaba, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ituiutaba 4 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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