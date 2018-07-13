Brasil De Pelotas - Juventude maçı ne zaman?

Brezilya Serie B maçında Brasil De Pelotas ile Juventude, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 00:00. 13 puanlı Brasil De Pelotas 19. sırada bulunuyor, Juventude 16 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Brasil De Pelotas, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Juventude son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 120 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brasil De Pelotas kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, Juventude sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Brasil De Pelotas son haftadaki Novo Hamburgo müsabasında 2-1 yenildi.

Juventude, Cruzeiro RS karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Brasil De Pelotas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Brasil De Pelotas, kendi sahasında 7 gol attı, 7 gol yedi.

Juventude, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Juventude, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.