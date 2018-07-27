Bray Wanderers - Cork City maçı heyecanı

Bray Wanderers ve Cork City, 27 Temmuz 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. 15 puanlı Bray Wanderers 10. sırada bulunuyor, Cork City 60 puana sahip ve 2. sırada. Bray Wanderers, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Cork City son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 233. İddaa'da Bray Wanderers kazanır 3.00, berabere biter 4.00, Cork City kazanır 1.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Bray Wanderers son hafta oynanan Bohemians maçında 6-0 yenildi.

Cork City, Derry City karşılaşmaında 5-0 kazandı.

Bray Wanderers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Bray Wanderers, kendi sahasında 13 gol attı, 19 gol yedi.

Cork City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cork City, 23 gol atarken 13 gol yedi.

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