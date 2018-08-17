Bray Wanderers - Dundalk rakamlar

Bray Wanderers ve Dundalk, 17 Ağustos 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Bray Wanderers 15 puanla 10. sırada, Dundalk 64 puanla 2. sırada bulunuyor. Bray Wanderers, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Dundalk, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 222 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bray Wanderers kazanırsa 3.40, beraberlik çıkarsa 4.20, Dundalk sahadan galip ayrılırsa 1.50 oranını elde edecekler.

Bray Wanderers önceki hafta St Patrick`s Ath mücadelesinde 3-0 yenildi.

Dundalk ise Bohemians karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Bray Wanderers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Bray Wanderers, kendi sahasında 14 gol attı, 22 gol yedi.

Dundalk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dundalk, 26 gol atarken 7 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ