Bray Wanderers - Shamrock maç önü

Bray Wanderers ve Shamrock, 31 Ağustos 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Bray Wanderers 15 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Shamrock 46 puanda ve 4. sırada. Bray Wanderers, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Shamrock, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 266 kodlu maçı oynayanlar; Bray Wanderers galibiyet oranı 9.00, beraberlik oranı 4.75, Shamrock galibiyet oranı 1.15. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Bray Wanderers son hafta oynanan Dundalk maçında 1-3 yenildi.

Shamrock ise Dundalk maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Bray Wanderers, 15 gol attı ve 25 gol yedi.

Shamrock ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shamrock, 10 gol atarken 13 gol yedi.

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