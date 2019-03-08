Breakdansçıların nefes kesen kapışması bu yıl Ankara’da gerçekleşiyor

Her yıl dünyanın en iyi breakdansçısını belirlemek için düzenlenen ve global arenada da en prestijli breakdans yarışması olarak anılan Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara’da gerçekleşecek. Bu yıl itibariyle b-boyların yanı sıra kadın break dansçıların yani b-girllerin de dahil olduğu yarışma 15-16 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek.

Red Bull BC One Cypher’ın ön eleme turları ve breakdans atölyeleri 15 Mart Cuma günü saat 17.00’dan itibaren Divan Çukurhan’da gerçekleşecek. 16 Mart Cumartesi günü ise finale kalan adayların final yarışı Milyon Performance Hall’da düzenlenecek. Saat 15.30’da başlayacak yarışmada dansçılar, DJ Markone’ın müzikleriyle kozlarını paylaşacak. Yarışmanın bitiminin ardından saat 19.15’ten itibaren kapılarını açacak olan Red Bull BC One Afterparty’de yer alacak sürpriz isimler çok yakında açıklanacak. Türkiye’deki en iyi b-boy ve b-girl’ü ise, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan b-boylar Hong-10, Wing ve Tuff Kid belirleyecek.

15 Mart Cuma günkü ön eleme ve atölyelere katılım ücretsiz gerçekleşirken 16 Mart Cumartesi finalleri izlemek isteyen seyirciler Biletix’ten 5 TL’lik bir bilet ücreti ödeyecek. Red Bull BC One Afterparty ve final biletleri tüm detaylarla birlikte çok yakında Biletix’te olacak.

Kasım ayında Hindistan’da gerçekleşecek olan Red Bull BC One dünya finalinde Türkiye’yi temsil etmek isteyen b-boylar ve bu yıl ilk kez yarışmaya dahil olan b-girl’ler başvurularını 11 Mart Pazartesi akşamına kadar redbull.com.tr/bcone adresinden yapacak.

Red Bull BC One Hakkında

Dünyanın en prestijli teke tek breakdans yarışması olarak anılan Red Bull BC One 30’u aşkın ülkede düzenleniyor. Ülkelerin en iyileri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanıyor. Ankara’da düzenlenecek olan Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağının ardından büyük final Hindistan’da gerçekleşecek.