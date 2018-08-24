Brechin City - Dumbarton maç önü

Brechin City ve Dumbarton, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İskoçya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Brechin City 3 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Dumbarton 4 puanda ve 5. sırada. Brechin City, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Dumbarton, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 358 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brechin City kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 3.20, Dumbarton sahadan galip ayrılırsa 1.75 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Brechin City son haftadaki Queen of the South müsabasında 1-5 yenildi.

Dumbarton ise Dunfermline Athletic karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Brechin City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Brechin City, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Dumbarton, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dumbarton 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ