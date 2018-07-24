Brechin City - Dunfermline Athletic maçı heyecanı

İskoçya Lig Kupası Grup D maçında Brechin City ile Dunfermline Athletic, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. 4 puanlı Brechin City 2. sırada bulunuyor, Dunfermline Athletic 6 puana sahip ve 1. sırada. Brechin City son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 6 yenilgi ile oynadı. Dunfermline Athletic, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 571 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brechin City kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Dunfermline Athletic sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Brechin City önceki hafta Queen of the South mücadelesinde 1-5 yenildi.

Dunfermline Athletic ise Dumbarton karşılaşmasında 4-0 kazandı.

Brechin City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Brechin City, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Dunfermline Athletic, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Dunfermline Athletic, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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