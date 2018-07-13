Brechin City - Peterhead maçı rakamları

İskoçya Lig Kupası Grup D maçında Brechin City ile Peterhead, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Brechin City son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Peterhead, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 157 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brechin City kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Peterhead sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Brechin City son haftadaki Peterhead müsabasında 0-1 yenildi.

Peterhead ise Brechin City karşılaşmasında 0-1 kazandı.