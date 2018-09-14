Brechin City - Raith Rovers karşılaşma önü

İskoçya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Brechin City, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Raith Rovers takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Brechin City 7 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Raith Rovers 11 puanda ve 2. sırada. Brechin City son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Raith Rovers son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 429. İddaa'da Brechin City kazanır 2.90, berabere biter 3.20, Raith Rovers kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Brechin City son hafta oynanan Raith Rovers maçında 3-3 berabere kaldı.

Raith Rovers ise Brechin City karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Brechin City, 4 gol attı ve 2 gol yedi.

Raith Rovers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Raith Rovers, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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