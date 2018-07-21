Breidablik - FH Hafnarfjördur maç önü

Breidablik ve FH Hafnarfjördur, 22 Temmuz 2018 Pazar günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:15. Breidablik 22 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken FH Hafnarfjördur 19 puanda ve 4. sırada. Breidablik, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. FH Hafnarfjördur, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 447 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Breidablik kazanırsa 2.05, beraberlik çıkarsa 3.00, FH Hafnarfjördur sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler.

Breidablik önceki hafta FH Hafnarfjördur mücadelesinde 0-1 kazandı.

FH Hafnarfjördur, Breidablik karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Breidablik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Breidablik, kendi sahasında 9 gol attı, 3 gol yedi.

FH Hafnarfjördur, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FH Hafnarfjördur 7 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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