Rusya-Ukrayna savaşında diplomasiye yönelik atılan adımlar petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekliyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Antalya Diplomasi Forumu marjında görüşme yapacak.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 900 bin varil (yüzde 0,5) azalarak yaklaşık 411 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 833 bin varil düşeceği yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 114,33 ile 117,58 dolar aralığının direnç, 111,08 ile 107,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.