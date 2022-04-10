EA Direktörü Fatih Birol konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bir ay arayla eşi görülmemiş bir şekilde ve miktarda acil petrol stoklarının sürülmesi, üye ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası yaşanan petrol şokundan küresel ekonomiyi koruma konusundaki kararlılığını ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Acil durum petrol stokları ya doğrudan devletlerin kontrolünde ya da devletlerin getirdiği zorunluluk nedeniyle şirketler tarafından tutuluyor.