Dünya petrol piyasasına yön veren ve Kuzey Denizi'nden çıkarılan Brent petrol fiyatı bir kez daha gündemde. Londra Brent ya da Brent Blend olarak bilinen Brent petrol fiyatı araştırılıyor. Peki, 10 Mart Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte, 10 Mart 2022 petrol fiyatları..