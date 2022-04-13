Öte yandan, Çin'de artan Kovid-19 vakaları, küresel piyasalarda talep endişelerini artırarak fiyatları baskılamaya devam ediyor. Ülkenin en büyük kenti Şanghay'da uygulanan kapanma tedbirlerinin kademeli olarak gevşetileceğine ilişkin haber akışı ise bu endişeleri bir nebze de olsa hafifleterek fiyatları destekleyici etkide bulunuyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 milyon 757 bin varil arttı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 367 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 105,17 ile 106,45 dolar aralığının direnç, 103,89 ile 102,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.