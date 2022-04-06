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Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar?

Jeopolitik riskler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı uygularken güçlenen dolar kuru ve Çin’de yeni tip koronavirüs karantina süresinin uzatılması petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Petrol fiyatı dün 109 dolara kadar yükselmesinin ardından 105 doların altını gördü. Peki, 6 Nisan bugün Brent petrol fiyatı ne kadar oldu, 1 varili kaç dolar? İşte, 6 Nisan brent petrol varil fiyatı...

  • 01
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 6 Nisan 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    Emtia tarafında artan jeopolitik riskler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıları canlı tutarken güçlenen dolar ve Çin'in Şanghay kentinde uygulanan karantina sürecinin uzatılması petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.  Petrol fiyatı, dün 109 dolara kadar yükselmesinin ardından talep yönlü endişelerin öne çıkması ile birlikte 105 doların altını gördü. Bugün brent petrol varil fiyatı 107 dolar seviyelerinde dengelendi. İşte, Uluslarası piyasada petrol fiyatlarında son durum...
  • 02
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 6 Nisan 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    6 NİSAN BRENT PETROL VARİL FİYATI NE KADAR?

    Brent petrol varil fiyatında 110 doların altındaki yatay seyir devam ediyor. 6 Nisan Çarşamba günü, uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatı 107 dolar seviyesinde bulunuyor.
  • 03
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 6 Nisan 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTRE?

    SPK'nın internet sitesinden edinilen bilgiye göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol ile eşdeğerdir (159 litre). Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 4 galon jet yakıtı, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 1,7 galon LPG, 1,7 galon ağır akaryakıt, ve 7,6 galon diğer türevleri üretilebilmektedir. Bütün ham petroller birbirlerine eş değerde değildir.

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