Öte yandan, Rus petrol üretimindeki düşüş de küresel piyasalarda arz darlığı endişelerini artırdı. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Rusya'nın petrol üretimi, Batı yaptırımlarının ardından yavaşlayan ürün ihracatı ve düşen iç talep nedeniyle ülke rafinerilerinin çok daha az ham petrol işlemesi nedeniyle nisanda günlük yaklaşık 1 milyon varil azaldı.

Ayrıca, faiz artırımı beklentileri ve enflasyon endişeleri, ABD dolarındaki yükseliş ile Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlarının yarattığı ekonomik gerilemeye yönelik endişeler petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 110,19 ile 111,78 dolar aralığının direnç, 108,60 ile 107,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.