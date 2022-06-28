Piyasalar OPEC+ toplantısına odaklandı

Öte yandan, piyasalar Suudi Arabistan'ın başı çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun perşembe günü gerçekleştireceği toplantıya odaklandı. OPEC+ grubunun ağustosta da hızlandırılmış üretim artışı kararına bağlı kalması bekleniyor. Grubun bu karara bağlı kalması küresel arz daralması endişelerine neden olarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan OPEC üyesi Libya, Sirte Körfezi'nden yapılan ihracatın, üretimi olumsuz etkileyen gösteriler nedeniyle 72 saat içinde durdurulabileceğini duyurdu. Ekvator'un da hükümet karşıtı protestolar nedeniyle 48 saat içinde petrol üretimini tamamıyla durdurabileceğini açıklaması arz tarafında yaşanan endişeleri artırıyor.

Brent petrolde teknik olarak 113,18 ile 113,49 dolar aralığının direnç, 112,32 ile 111,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.