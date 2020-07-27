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Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 43,69 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 43,90 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 43,69 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,23 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Dolar Endeksi'nin bugün 93,84 dolara gerileyerek Eylül 2018'den bu yana en düşük seviyesinde seyretmesi, petrol ithalatçısı ülkelerin talebinde ve fiyatlarda yükselişe neden oluyor.

ABD ile Çin arasında artan gerginlik, dünyanın en büyük iki ekonomisi ve petrol tüketicisi olan bu ülkelerde petrol talebinin düşük kalma riskini artırıyor. ABD'nin "casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi" haline geldiğini iddia ettiği Çin'in Houston Başkonsolosluğunu kapatma kararı almasının ardından, Pekin hükümeti de Washington'a Çıngdu kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğunu kapatma talimatı vermişti.

Öte yandan, küresel petrol talebinin dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle zayıf kalmaya devam etmesi fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 16 milyonu geçerken, ABD 4,2 milyon vakayla ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 2,4 milyonun üzerindeki vaka sayısıyla Brezilya ve 1,4 milyonu aşan vakayla Hindistan takip ediyor.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet arttı. Böylece, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 18 haftalık düşüşün ardından, 13 Mart ile biten haftadan bu yana ilk kez artarak 181'e yükseldi.

Brent petrolde teknik olarak 43,74 ile 43,88 dolar aralığının direnç, 43,60 ile 43,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.