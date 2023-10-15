Brent petrol yükseldi, motorine zam geliyor! Son dakika: 15 Ekim 2023 LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Brent petrol yükseldi, motorine zam geliyor! Son dakika: 15 Ekim 2023 LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan üst üste indirimler dikkat çekti. İndirim sonrasında güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Öte yandan, küresel gelişmelere paralel olarak brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı. Yaşanan bu sert yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarından da ilk zam haberi geldi. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum nedir? İşte 15 Ekim Pazar İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...

Brent petrolde teknik olarak 87,06 ile 87,42 dolar aralığının direnç sağlayacağı belirtilirken, 90 doları aşması dikkat çekti.

Perşembe günü 86 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrol dün 90 doları aştı. Yüzde 4,80 yükselişle 90,80 dolardan haftayı kapattı. WTI petrol ise yüzde 4,81 yükseliş gösterdi ve hafta sonuna 87,72 dolardan giriş yaptı.

Brent petrolün varil fiyatında yükseliş yüzde 5'in üzerine kadar çıkarken, yeniden 90 dolar sınırını aştı. Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzına ilişkin endişelerin piyasalarda yeniden zemin kazanması etkili oluyor.

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JEOPOLİTİK GERİLİM FİYATLARI YÜKSELTİYOR

İsrail-Filistin çatışması sonrası piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle aniden yükselen petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

İsrail'in küresel petrol tedarikindeki rolü sınırlı olsa da devam eden saldırılar, çatışmanın bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği ve yılın geri kalanında beklenen arz açığını daha da derinleştireceği endişelerine yol açıyor.

Dün İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığına yönelik haber akışı çatışmaların daha da genişleyebileceği tehlikesini artırdı.