Akaryakıt fiyatlarında yaşanan indirim ve zam gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yaratırken, "Akaryakıta indirim gelecek mi, benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar oldu?" sorularını ön plana çıkardı. İşte 10 Ağustos 2024 benzin, motorin, LPG litre fiyatı...