Brent petrolde hareketlilik! 10 Ağustos akaryakıta indirim gelecek mi, zam var mı?
Brent petrolde ve döviz fiyatlarında yaşanan dalgalanma, benzin, motorin, LPG'ye indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak hatırlanacağı gibi 6 Ağustos Salı günü benzine 1 lira 73 kuruş indirim gelmişti. Peki, "10 Ağustos Akaryakıta indirim gelecek mi, benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar?" İşte 10 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan indirim ve zam gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yaratırken, "Akaryakıta indirim gelecek mi, benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar oldu?" sorularını ön plana çıkardı. İşte 10 Ağustos 2024 benzin, motorin, LPG litre fiyatı...
BENZİNE İNDİRİM!
Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim geldi.
MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?
Motorin, benzin ve LPG grubunda indirim veya zam beklenmiyor.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,49 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,46 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,81 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,61 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,54 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,28 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,10 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 44,21 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 23,25 TL