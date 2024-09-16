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        Haberler Ekonomi Enerji Brent petrolün varil fiyatı 71,86 dolar - Enerji Haberleri

        Brent petrolün varil fiyatı 71,86 dolar

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,86 dolardan işlem görüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 13:14 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:14
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        Brent petrolün varil fiyatı 71,86 dolar
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        Cuma günü 73,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 artarak 71,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 68,04 dolardan alıcı buldu.

        Küresel talebin yavaşlayacağı endişesi devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Fed'in yüzde 5,25-5,50 aralığında olan faiz oranını 18 Eylül'de düşürmeye başlayacağına kesin gözüyle bakılırken, indirimin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

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        Eski Fed Üyesi William Dudley'nin, Fed'in bu hafta gerçekleştireceği toplantıda 50 baz puanlık faiz indirimi için alan gördüğünü söylemesinin ardından 50 baz puanlık faiz indirimine yönelik beklentiler güçlendi.

        Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik ipuçları vermesi bekleniyor. Analistler, faiz kararıyla birlikte çarşamba günü politika metnin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını öngörüyor.

        ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi de petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oldu. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,27 düşüşle 100,520 oldu. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

        Öte yandan, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de ekonomik hareketliliğin zayıfladığına işaret eden veriler, petrol talebinin de yavaşlayacağı endişesini artırarak petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor.

        Cumartesi günü açıklanan verilere göre, Çin'de sanayi üretimi ağustosta yıllık bazda yüzde 4,5 artarken beklentilerin altında gerçekleşti. Ağustosa ilişkin işsizlik oranı ise 5,3 ile tahminlerin üzerinde geldi. Ülkede ağustos ayı konut fiyatları ise yüzde 5,3 ile azalış serisini sürdürdü. Ayrıca, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller ve güneş pilleri gibi ürünlere yönelik gümrük vergisini artırma planının son halini duyurdu.

        Brent petrolde teknik olarak 72,10 ile 72,65 dolar aralığının direnç, 71,55 ile 71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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