Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Enerji Akaryakıt
ABONE OL

Brent petrolün varil fiyatı 72,98 dolar

Dün 75,16 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,97 azalışla 72,98 dolardan işlem gördü. Fiyatlardaki düşüşte, gelecek yıl küresel petrol arzının talebi geçeceğine yönelik öngörüler etkili oldu

Brent petrolün varil fiyatı 72,98 dolar
AA

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,98 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,16 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,97 azalışla 72,98 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,94 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, gelecek yıl küresel petrol arzının talebi geçeceğine yönelik öngörüler etkili oldu.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) kasım ayı petrol piyasası raporunda, ABD ve OPEC+ grubunun piyasa daralmasının önüne geçebilmek için üretimini artırmasıyla, küresel petrol arzının aralıktan itibaren talebi geçeceği ve bu trendin gelecek yıl da devam edeceği tahmin edilmişti.

Ajans, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında görülen yükseliş nedeniyle bu yıl ve gelecek yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini aşağı yönlü revize etti.

Öte yandan, ABD'de petrol stoklarının beklenenden daha az düşüş göstermesi, ülkede talep toparlanmasını yavaşlatıyor ve bu durum da fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 240 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 705 bin varil azalacağı yönündeydi.

Piyasalar, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararları ve ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verilerine odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 73,17 ile 73,58 dolar aralığının direnç, 72,47 ile 72,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Muhabir : Ebru Şengül Cevrioğlu
Yayınlayan : Hülya Atakul

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: IEA petrol talebi tahminini düşürdü
ENERJİ IEA petrol talebi tahminini düşürdü
Petrol fiyatlarında Omicron düşüşü
ENERJİ Petrol fiyatlarında Omicron düşüşü
Enerji Bakanı Dönmez: Doğal gaz konusunda sıkıntı yaşamayız
ENERJİ Bakan Dönmez'den doğal gaz mesajı
Avrupa'da gaz fiyatı 120 euroya dayandı
ENERJİ Avrupa'da gaz fiyatı 120 euroya dayandı
Katar Enerji'den Mısır'da kritik imza
ENERJİ Katar Enerji'den Mısır'da kritik imza
Son dakika: Brent petrolün varil fiyatı 76,31 dolar
ENERJİ Petrol fiyatlarında artış sürüyor
Bakan Dönmez: 10 Aralık'ta rekor kırdık
ENERJİ Bakan Dönmez: Bir günde rekor kırıldı
TPAO'nun duyurduğu petrol keşfi, 35 gün sürmüş
ENERJİ TPAO: Petrol keşfi 35 gün sürdü
Rüzgârdan elektrik üretimi rekor kırdı
ENERJİ Rüzgârdan elektrik üretimi rekor kırdı
Kanuni Türkali-1'de derin deniz kuyu testine başladı
ENERJİ Kanuni Türkali-1'de yeni görevine başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.