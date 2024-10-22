Brent petrolün varil fiyatı 73,73 dolar

Dün 74,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu seviyede tutunamayarak günü 73,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 73,73 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,75 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, büyük petrol tüketicilerinden Çin'de talebin yavaşlamasına ilişkin endişelerin devam etmesi etkili oluyor. Petrol kaynaklarının çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatları yükseltmeye yetmedi. Dünyada yavaşlayan talep ve artan faiz oranları petrol fiyatlarını baskılıyor.

REKLAM Uzmanlar, Çin'in son dönemde açıkladığı ekonomik teşvik paketinin, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesinde talep endişelerini baskılamakta yetersiz kaldığını ifade ediyor. Ülkede ekonomik hareketliliği artırmak için atılan adımların sürdürülebilir bir toparlanma oluşturmada ne kadar etkili olacağı konusu uzmanlarca tartışılıyor. Çin'in ekonomik büyümesini olumsuz etkileyen faktörlerin başında yer alan gayrimenkul sektörü ve konut piyasasında yaşanan daralmanın, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumundaki ülkede talep düşüklüğü yaşanacağına yönelik öngörüleri besliyor.