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Brent petrolün varil fiyatı 74,32 dolar

Dün 75,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 74,32 dolardan işlem gördü. Fiyatlardaki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artması ve Omicron varyantına karşı alınabilecek yeni önlemlerin petrol talebini olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler etkili oldu

Brent petrolün varil fiyatı 74,32 dolar
AA

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,32 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 74,32 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,64 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artması ve Omicron varyantına karşı alınabilecek yeni önlemlerin petrol talebini olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler etkili oldu.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkede günlük vaka sayısında 10 bin ile rekor kırıldığını ve salgına karşı muhakkak yeni önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi.

İngiltere'de de son 24 saatte 88 bin 376 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu zamana kadarki en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Fransa İngiltere'den gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi.

ABD'de ise Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle bazı şirketler uzaktan çalışma sistemini tekrar devreye sokmaya başladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun talep görünümünde ciddi değişiklikler olması durumunda 4 Ocak'ta gerçekleşmesi planlanan toplantısını öne çekebileceğine yönelik haberler ise fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Grup, 2 Aralık'taki toplantısında günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına ocak ayında da devam etme kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 74,46 ile 74,53 dolar aralığının direnç, 74,27 ile 74,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Muhabir : Ebru Şengül Cevrioğlu
Yayınlayan : Hülya Atakul

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