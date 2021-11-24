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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,57 dolardan işlem görüyor.

Dün 82,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,31 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,32 artışla 82,57 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,86 dolardan alıcı buldu.

Dün ABD'nin yüksek petrol fiyatlarına karşı, stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolü kullanıma sunacağı açıklanmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın arz eksikliğini gidermek için diğer ülkelerle birlikte çalıştığına işaret edilerek, kararın Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere diğer büyük enerji tüketen ülkelerle birlikte alındığı duyurulmuştu.

Biden'ın açıklamalarıyla Brent petrolün varil fiyatı dün günlük yüzde 3,7'lik artış kaydederken, uzmanlar planın teknik açıdan sıkıntıları olduğunu ve beklentileri karşılamadığını ifade etti.

Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy Petrol Piyasası Araştırma Müdürü Bjornar Tonhaugen, ABD'nin Çin'in de dahil olduğu stratejik petrol rezervi satışını organize etmesinin piyasaya sürülen miktar açısından bir ilk olduğunu belirtti.

Tonhaugen, benzer bir uygulamanın 2011 Libya savaşı sırasında Uluslararası Enerji Ajansı üyesi ülkeler tarafından gerçekleştirildiğini ancak Çin'in bu harekette yer almadığını anımsattı.

Toplam stok satışı miktarının şu anda 60-70 milyon varili aşabileceği tahmininde bulunan Tonhaugen, stratejik rezervlerden petrol satışıyla ilgili haberlerin birkaç haftadır bilindiği ve artık piyasanın buna tepki göstermesinin beklenmediğini kaydetti.

KOVİD-19 ÖNLEMLERİ FİYATLARI BASKILAMAYA DEVAM EDİYOR

Fiyatların yükselişinde, kar alımlarının yanı sıra yarından itibaren Şükran günü nedeniyle tatile girecek ABD'deki akaryakıt talebinin artması da etkili oldu.

Öte yandan, Avrupa'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının ardından salgına karşı hayata geçirilen yeni önlemlerin ekonomileri olumsuz etkileyeceği ve talep görünümünü zayıflatacağına ilişkin endişeler ise fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,66 ile 83,55 dolar aralığının direnç, 81,77 ile 80,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.