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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,94 dolardan işlem görüyor.

Dün 86,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,11 azalışla 82,94 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,72 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 300 bin varille beklentinin üstünde arttı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 650 bin varil artacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkenin stratejik petrol rezervlerinde 1 milyon 100 bin varil, benzin stoklarında ise 2 milyon varil düşüş görüldü.

Petrol fiyatları, ABD'nin stratejik petrol rezervleri ve benzin stoklarındaki düşüşe rağmen, ülkede talebin gerilediğine ve arzın toparlandığına işaret eden ham petrol stoklarındaki artış nedeniyle geriledi.

Uzmanlar, kısa vadede, arzın talebin gerisinde kalması nedeniyle doğal gaz fiyatlarındaki yükselişin süreceğini ve kış döneminde bu durumun üreticileri petrol kullanımına teşvik etmesiyle petrol fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,17 ile 83,84 dolar aralığının direnç, 82,50 ile 81,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.