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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,08 dolardan işlem görüyor.

Dün 86,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 84,08 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, düşüş eğilimine geçen kömür ve doğal gaz fiyatlarının petrol talebini kısıtlayacağı beklentisiyle aşağı yönlü hareket ediyor. Geçtiğimiz haftalarda kömür ve gaz fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte Çin, Hindistan ve Avrupa'daki arz kısıntıları, elektrik üreticilerini motorin ve fuel oil kullanımına teşvik ederek fiyatların yükselişini tetiklemişti. Dünya genelinde kömür ve doğal gaz fiyatlarında son bir kaç günde düşüş yaşanmasıyla birlikte petrol fiyatları da geriledi.

Asya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış ve ABD'de kış soğuklarının ortalamanın altında seyredeceğine yönelik öngörüler de hızlı talep toparlanmasına ilişkin endişeleri besleyerek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, küresel piyasalarda arz-talep dengesizliğinden kaynaklanan piyasadaki arz daralmasına dair endişeleri, fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Uzmanlar, WTI tipi petrol fiyatının belirlendiği ve ABD'de petrol boru hatlarının kalbi olarak bilinen Oklahoma'daki Cushing depolama merkezinde stok seviyelerinin düşüşüne yönelik endişelerin bulunduğuna işaret ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, Cushing'de petrol stokları 2018'in Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 31,2 milyon varile düştü. Söz konusu düşüş, WTI tipi ham petrol fiyatlarının da aşağı yönlü hareketini kısıtlayan bir unsur oldu.

Brent petrolde teknik olarak 84,17 ile 84,41 dolar aralığının direnç, 83,78 ile 83,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.